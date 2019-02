Onorevole Santanchè | le sue frescacce non c’entrano nulla con l’economia

ilfattoquotidiano

: 'Il denaro è 'l’unico vero strumento di libertà' ha sentenziato la 'pitonessa'. Beh, è una bugia [LEGGI] dal blog d… - ilfattoblog : 'Il denaro è 'l’unico vero strumento di libertà' ha sentenziato la 'pitonessa'. Beh, è una bugia [LEGGI] dal blog d… - duiliod933 : RT @MarioScelzo1: 'Il denaro è l'unico vero strumento di libertà. I soldi servono ad essere liberi.' Gravissimo e diseducativo il messaggio… - 1970Germano : RT @MarioScelzo1: 'Il denaro è l'unico vero strumento di libertà. I soldi servono ad essere liberi.' Gravissimo e diseducativo il messaggio… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Che sia stata Danielaa dirlo con il suo solito modo fatto di sole certezze, è irrilevante. Il denaro è «l’unico vero strumento di libertà» ha sentenziato la «pitonessa» (così la chiamano gli intimi) nel corso di un programma televisivo Rai, rivolto ai bambini. È una bugia, ma questo, purtroppo, è anche ciò che pensano e fanno la maggioranza degli italiani, magari senza dichiararlo esplicitamente. Certo, si poteva evitare che simili false volgarità fossero diffuse dalla televisione di Stato in un programma di educazione per i ragazzi, dove maggiore cautela verso le questioni sensibili non sarebbe sgradita (anche in Rai gli ascolti sono più importanti della cautela). Ma da tempo a queste cose non ci fa più caso nessuno.E così saremmo anche dei vecchi noiosi, però l’ignoranza ci fa ancora un certo effetto. E facciamo fatica a sopportare che venga sbandierata (non c’è solo ...