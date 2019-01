Gabriel Garko “morto in un incidente” | fake news | l’attore interviene

Falso annuncio con Gabriel Garko morto in un incidente stradale : bufala del 31 gennaio : Sta davvero spopolando oggi 31 gennaio una nuova bufala che ci parla di Gabriel Garko morto dopo essere stato protagonista di un incidente stradale nelle scorse ore. Come sempre avviene in questi casi, infatti, non viene citata alcuna fonte, ma semplicemente si utilizza un post Facebook, nel tentativo di ottenere "mi piace" e ricondivisioni in grado di far aumentare la notorietà di determinate pagine. Stando a quanto riportato poco fa da ...

Gabriel Garko : ennesimo cambio di look su Instagram : Gabriel Garko cambia nuovamente look, sfoggiando barba e pizzetto su Instagram. L’attore 46enne è molto attivo sui social, dove posta spesso foto che raccontano i suoi cambi look. L’ultimo ha catturato in modo particolare l’attenzione dei fan, tanto che il post pubblicato sul suo profilo ha fatto il pieno di Like e commenti. Con il nuovo anno Gabriel ha deciso di cambiare look, scegliendo barba e pizzetto per esaltare la sua ...

Programmi TV di stasera - giovedì 17 gennaio 2019. Gabriel Garko - Elettra Lamborghini e Diana Del Bufalo ospiti di «Mai dire Talk» : Greta Mauro, il Mago Forest e Stefania Scordio Rai1, ore 21.25: Che Dio ci aiuti 5 - 1^ Tv Fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Il cuore in soffitta: Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un terribile segreto legato alla novizia. Nel frattempo Nico conosce Maria, una ragazza con cui inizia una relazione, ma ha ...

Gabriel Garko attaccato sui social : ‘Gran maleducato - non si presta a fare foto’ : Ogni tanto anche Gabriel Garko ha la sua bella gatta da pelare social: pochi giorni dopo il caos scoppiato attorno alla pelliccia finta di Emma Marrone, l’attore piemontese ha subito la sua dose di ramanzine e rimproveri dai follower. Il motivo? Una sua presunta scarsa disponibilità a farsi una foto coi fan, che conseguentemente si sono lamentati su internet della sua poca gentilezza e cordialità. Lui, come sempre consapevole degli umori ...

Gabriel Garko riceve un messaggio su Instagram : 'Sei un gran maleducato' : Gabriel Garko in questi giorni è finito al centro delle attenzioni dei giornali a seguito di una polemica scatenatasi sui social, in particolare sul profilo Instagram dell'attore piemontese. Un utente ha lasciato sotto un post del protagonista de 'L'Onore E Il Rispetto' un messaggio pesante in cui viene sottolineata la maleducazione di Garko. Questo commento è dovuto al fatto che l'attore non avrebbe concesso per strada una foto al fan, ...

Gabriel Garko e la sua popolarità : rifiuta un selfie ed è subito guerra social : È uno fra gli attori italiani più amati dal pubblico femminile. Gabriel Garko celeberrimo grazie al successo de L"Onore e il rispetto e il Bello delle Donne, ultimamente è bersagliato da più fronti. Dopo che in una recente intervista ha dichiarato di non sentirsi a suo agio con la popolarità, è stato protagonista di un battibecco social che ha fatto infuriare i suoi fanTutto è avvenuto su Instagram dopo che Gabriel Garko, in vacanza a Tenerife, ...

“Un gran maleducato”. Fan contro Gabriel Garko : ecco cosa è successo : Poca mondanità e gossip e grande discrezione sulla sua vita privata, soprattutto sentimentale. E infatti, nonostante i rumor, non è dato sapere con certezza se Gabriel Garko sia impegnato oppure no. Per anni il protagonista de L’onore e il rispetto è stato legato alla giovane collega Adua Del Vesco, ma nell’ultimo periodo erano circolate voci di una crisi e una rottura della coppia. Di conseguenza, si sono fatte avanti le voci di una “fidanzata ...

Gabriel Garko nega un selfie. Il fan : “Sei maleducato”. E l’attore risponde : Secondo uno dei suo tanti fan, dal vivo sarebbe bellissimo ma “un gran maleducato“. Gabriel Garko è finito “sotto attacco”sui social per non essersi prestato a farsi un selfie mentre si trovava in vacanza e, sempre stando a un follower, per aver fatto anche “il dito medio”. “Per me – ha scritto allora l’attore su Instagram per difendersi – definire una persona maleducata è ben altro…. ...

Gabriel Garko sotto attacco per una foto negata : lui risponde così : Da sempre riservato e molto attento alla sua privacy, Gabriel Garko è finito al centro delle polemiche a causa di una foto negata ad un fan. L’attore si trovava in vacanza e non avrebbe gradito le eccessive attenzioni di alcuni fan, che hanno prima cercato di fare una foto con lui e, davanti al suo rifiuto, hanno tentato di immortalarlo di nascosto. A svelarlo è stato un follower di Instagram che ha commentato uno scatto dell’attore, ...

Gabriel Garko - le accuse dei fan : "Non si presta a fare le foto con chi lo segue" : Scontro fra Gabriel Garko e un suo seguace, dopo che questi ha raccontato sui social la spiacevole esperienza che ha vissuto dopo aver incontrato l'attore. Al centro della polemica una foto negata da Garko, che pare si trovasse in vacanza al momento della richiesta, e il successivo tentativo del fan di immortalare l'uomo senza farsi vedere, proprio come un paparazzo.L'episodio è stato sommariamente riportato sui social dal seguace ...

Gabriel Garko accusato da un fan/ "E' un grande maleducato!" : Eva Grimaldi interviene e difende l'ex : Gabriel Garko attaccato da un fan per avergli 'negato' una fotografia: il botta e risposta social richiede anche l'intervento di Eva Grimaldi.

Gabriel Garko - accuse di maleducazione. L’ex Eva Grimaldi : “Sto con lui” : Gabriel Garko accusato di maleducazione si difende. Nella polemica interviene anche l’ex Eva Grimaldi: “Sto con lui” Gabriel Garko si è visto recapitare sotto al suo ultimo post Instagram un messaggio pesante di accuse: “Gran maleducato”. È quanto scritto da un fan che ha affermato di essere un fedele seguace dell’attore, ma che quando lo ha […] L'articolo Gabriel Garko, accuse di maleducazione. ...

Gabriel Garko chiede scusa per la gaffe a Domenica In : Domenica In: Gabriel Garko chiede scusa per la gaffe della puntata precedente Ha letteralmente scatenato gli utenti sui social Domenica scorsa Gabriel Garko, in occasione della sua ospitata nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Il tutto è avvenuto per via della ‘posizione’ da lui assunta durante l’intervista: ha infatti messo un piede sulla poltrona, scatenando innumerevoli critiche sui social. Molti telespettatori di ...