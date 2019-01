Streaming | giochi e social | la Ue vara una lenzuolata di diritti per i

Il servizio di giochi in Streaming PlayStation Now sta arrivando in Italia : Il 2019 dei giocatori PlayStation inizia carico di speranze per il futuro. Dopo alcune indiscrezioni circolate qualche settimana fa, Sony ha infatti annunciato di avere intenzione di portare il suo servizio di giochi in streaming PlayStation Now in svariati Paesi europei, tra i quali è inclusa anche l’Italia. I dettagli, disponibili sul blog dell’azienda, in realtà sono scarsi: Sony non ha infatti comunicato con precisione quando ...

Amazon sta lavorando ai videogiochi in Streaming : E anche Amazon ci prova: starebbe lavorando a una piattaforma in streaming per videogiochi. Una sorta di Netflix che, in cambio di un abbonamento, permette l'accesso – via cloud – ai titoli anziché alle serie tv. Lo riporta The Information. Amazon non è digiuna del settore: risale al 2014 l'acquisizione, per 940 milioni di dollari, di Twitch, la piattaforma che permette di trasmettere partite ed eventi. ...

