Droga | maxi sequestro | 650 kili di cocaina dall' America del Sud

Roma - maxi operazione antiDroga : arresti : 8.46 Dalle prime luci dell'alba militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata stanno eseguendo una vasta operazione antidroga, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di cocaina. Tra i 5 soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare vi è un elemento di spicco del ...

Maxi blitz antiDroga - in manette anche un Casamonica : Dalle prime luci dell'alba militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata stanno eseguendo una vasta operazione ...

Reggio Emilia - stroncato maxi traffico Droga : 27 arresti/ Video - sequestrati 9 chili di eroina e 2 di cocaina : Reggio Emilia, maxi retata contro traffico droga nel Reggiano: 27 arresti che si aggiungono agli altri 11 nell'operazione Rexit. sequestrati chili di eroina

C'è stato un maxi arresto per Droga in tutta Italia - nato da una denuncia piuttosto singolare : Ventidue persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo operativo di Sesto San Giovanni (Milano) per traffico e spaccio di stupefacenti. Si tratta di 5 Italiani e 17 marocchini, sui quali i miliardi indagavano dal novembre 2016 sotto il coordinamento della procura di Monza. Le indagini hanno permesso di individuare i canali di approvvigionamento nella provincia di Foggia e l'area di smercio nel nord Milano; la vendita avveniva ...

Droga : maxi sequestro 700kg di cocaina : 3.36 Quasi 700kg di cocaina sono stati sequestrati nel vicentino in un container di pellami destinato ad un'azienda di Zermeghedo. E' stato il titolare della ditta,estraneo al traffico,a fare l'incredibile scoperta, avvisando subito i carabinieri. La Droga sarebbe giunta per errore nell'azienda vicentina, forse per uno scambio di contanier nella fase della spedizione. Sono in corso indagini per cercare di trovare una pista che possa condurre ...

