Atletico | Morata | Volevo tornare qui Juventus rivale durissima

Morata torna al suo “primo amore” - la FOTO del baby Alvaro con la casacca dell’Atletico intenerisce i social : Alvaro Morata è un calciatore dell’Atletico Madrid: l’attaccante mostra sui social la sua fede per i colchoneros con una sua FOTO da bambino Dopo aver esordito nelle giovanili dell’Atletico Madrid, a distanza di più di 10 anni, Alvaro Morata torna alle ‘origini’. Il calciatore spagnolo, a seguito delle esperienze con le casacche di Real Madrid, Juventus e Chelsea, ritorna a casa e riveste quella maglia che da ...

Morata saluta il Chelsea : l’attaccante spagnolo è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid : E’ ufficiale: Alvaro Morata all’Atletico Madrid fino a giugno 2020. L’attaccante in prestito dal Chelsea, ha già firmato e domani sarà presentato Alvaro Morata è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha annunciato di avere preso dal Chelsea il 26enne attaccante con la formula del prestito di un anno e mezzo. Morata ha già sostenuto le visite mediche con i ‘colchoneros’ e ...

Calciomercato Atletico Madrid - arriva Morata : è ufficiale : Un anno e mezzo al Chelsea e ora il ritorno a Madrid, sponda Atletico. È ufficiale: Alvaro Morata torna in Spagna, in quella squadra affrontata tante volte da avversario nei derby con la maglia del ...

Atletico - Morata : 'Felicissimo di essere di nuovo qui. La gente sa che...' : Alvaro Morata , prossimo attaccante dell' Atletico Madrid , dice la sua dopo le visite mediche: 'Tutto bene grazie a Dio - le sue parole riportate dal Corriere dello Sport - Sono felicissimo di essere di nuovo qui. La gente che mi conosce sa bene da dove vengo e cosa significhi per me tornare a indossare questa maglia'.

Calciomercato Atletico - Morata è a Madrid : 'Il passato è passato. Ora sono felice' : E' arrivato all'aeroporto di Barajas nella notte tra sabato e domenica, pronto finalmente a iniziare la sua nuova avventura calcistica in Liga. Tra Alvaro Morata e l'Atletico Madrid manca solo l'...

Calciomercato Atletico Madrid : i tifosi non vogliono Morata : Dagli spalti del Wanda Metropolitano alcuni tifosi dei Colchoneros hanno mostrato di non gradire l’arrivo dell’ex attaccante del Real Madrid.Calciomercato Atletico Madrid, Morata/ Alvaro Morata è sempre più lontano dal Chelsea e nelle ultime ore dovrebbe concretizzarsi il suo passaggio all’Atletico Madrid. L’ex attaccante di Juventus e Real Madrid, arrivato nel club londinese nell’estate 2017 per 66 milioni di euro, non ha ...

Atletico Madrid - tifosi contrari all'arrivo di Morata : il coro è per il giovane Borja Garcés : Il domino degli attaccanti tra Italia e Inghilterra ipotizza un nuovo trasferimento anche per una vecchia conoscenza della Serie A. Se il Milan ha dimenticato Higuain accogliendo Piatek, è proprio l'...

Marca : «Alvaro Morata è dell'Atletico» : TORINO - Alvaro Morata è pronto per il trasferimento all'Atletico Madrid. Sembra ormai imminente la chiusura della trattativa tra Chelsea e colchoneros con l'attaccante ad un passo dal ritorno a ...

«Morata è dell'Atletico Madrid - si chiude» : ROMA - Sembra vicina alla fine la telenovela con Alvaro Morata protagonista. L'attaccante è ad un passo dal trasferimento all' Atletico Madrid e il suo addio a Londra è imminente. Come riporta Marca ...

Calciomercato : Balotelli al Marsiglia - Morata all'Atletico - Boateng al Barça : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha ammesso alla Gazzetta dello Sport di essere in partenza per la Catalogna per la conclusione della trattativa. L'ormai ex trequartista ...

Calciomercato - i dettagli dell’affare Morata : passa dal Chelsea all’Atletico Madrid : Calciomercato, Alvaro Morata lascerà il Chelsea facendo spazio ad Higuain, lo spagnolo approda dunque all’Atletico Madrid Il passaggio di Alvaro Morata dal Chelsea all’Atlético Madrid dovrebbe essere completato nelle prossime ore. La formula dell’affare consta di un prestito per 6 mesi con l’opzione in favore dei colchoneros di acquistare in estate il centravanti spagnolo per 50 milioni di euro. Cifre non certo da ...

Calciomercato - Morata all'Atletico Madrid : manca solo l'annuncio : TORINO - Alvaro Morata e l'Atletico Madrid sono ormai alla stretta finale. Il Sun pubblica anche le cifre dell'operazione che riporterà il centravanti in Spagna, dopo la fallimentare esperienza nelle ...

'Morata all'Atletico - quasi fatta : l'agente è al Wanda Metropolitano' : LONDRA, INGHILTERRA,- Alvaro Morata sarà un nuovo giocatore dell' Atletico Madrid . l'agente Juanma Lopez , riferiscono dalla Spagna, si trova già negli uffici del Wanda Metropolitano per chiudere l'...

Atletico - la famiglia di Morata è già a Madrid : Madrid - Lo sbarco di Alvaro Morata alla corte di Diego Simeone è ormai questione di ore. Nella capitale spagnola questa sera sono arrivati già i componenti della famiglia dell'ex attaccante di Real e ...