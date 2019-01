Ebola | Sud Sudan | al via la vaccinazione per gli operatori sanitari

meteoweb.eu

: @RobFerrets @LegaSalvini Colera Tanzania, Epatite E Namibia, ,Febbre di Lassa Liberia,Febbra del Rift Liberia,Chiku… - avinumalkeinu : @RobFerrets @LegaSalvini Colera Tanzania, Epatite E Namibia, ,Febbre di Lassa Liberia,Febbra del Rift Liberia,Chiku… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Il ministro della Salute del Sud, con il sostegno dell’Oms, Gavi, Vaccine Alliance, Unicef e dell’ US Centers for disease control and prevention (Cdc), ha lanciato oggi la campagna dicontro il virusper gliche lavorano nel Paese.“Personale in prima linea nella lotta al virus, che è tornato a spaventare i Paesi dell’Africa Centro-Occidentale con diversi focolai nella Repubblica democratica del Congo, – sottolinea una nota dell’Oms Sud– Laè iniziata a Yambio, nello stato di Gbudue, ma la campagna di prevenzione riguarderà anche glidi Tombura, Yei e Nimule e nella capitale, Juba”.Si tratta di aree ad alto rischio confinanti con la Repubblica democratica del Congo. “Come parte di queste attività, il Sudha ricevuto 2.160 dosi del vaccino ...