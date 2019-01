: Moscovici:scontro con Francia è assurdo - TelevideoRai101 : Moscovici:scontro con Francia è assurdo - StefanoFabiani3 : La relazione tra Francia e Italia è molto stretta: qualsiasi scontro tra i due Paesi è un vero peccato. Alcune dich… - zazoomnews : Scontro Francia-Italia Moscovici: “Da Di Maio frasi irresponsabili conflitto privo di senso” - #Scontro #Francia-I… -

"Sono costernato dal clima in cui si muovono le relazioni franco-italiane", Paesi che "non possono non intendersi. Cercare un conflitto èe irresponsabile". Così il commissario europeo agli Affari economici,, parla su La Stampa delle polemiche dei giorni scorsi. "Un allontanamento fra Italia e.Roma non deve isolarsi,ha diritto a un ruolo importante nel gioco europeo,cosa che passa per forza attraverso delle buone relazioni con la", afferma.(Di giovedì 24 gennaio 2019)