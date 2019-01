Il Napoli batte la Lazio | ora è a -6 dalla Juve

Napoli soffre ma batte Lazio e insegue Juve : Nonostante le numerose assenze dovute a squalifiche e infortuni, il Napoli batte la Lazio e lo fa con merito, riducendo a sei le lunghezze di distanza dalla Juve che giochera' domani con il Chievo. Qualche ansia nel finale la squadra di Ancelotti se la sarebbe potuta risparmiare se nel corso della gara fosse riuscita a concretizzare la superiorita' dimostrata sui biancocelesti e soprattutto se avesse trasformato in gol le numerose occasioni ...

Mario - il pizzaiolo di Forcella minacciato : 'Resto a Napoli per abbattere il muro della paura' : 'Io quando ho saputo dell'attentato a Gino Sorbillo, per solidarietà, ho chiuso la mia pizzeria. e' difficile però andare avanti così. Il giorno dopo i proiettili sono venuti qui con il casco ...

Milik e Ruiz illuminano : Napoli batte Sassuolo - Ancelotti bene in Coppa : Sulla carta avrebbe dovuto regalare spettacolo, e invece l' ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Sassuolo si trasforma ben presto in una partita tattica, giocata ad armi quasi pari sulla scacchiera del San Paolo. L' ex De Zerbi prova come può a creare grattacapi alla squadra di Ancelotti, p

Napoli fuori dalla Champions - ma Mertens non si abbatte : “possiamo vincere l’Europa League” : Napoli, Dries Mertens crede nelle capacità della sua squadra di andare fino in fondo ad Europa League e campionato italiano “Sono sicuro che con questa squadra possiamo vincere l’Europa League”. Lo dice l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, nel corso di un’intervista alla radio del club azzurro. “Siamo stati sfortunati in Champions League -sottolinea il 31enne belga-, abbiamo perso solo col Liverpool ...

Napoli su Lozano - ma Raiola sbatte la porta in faccia a Giuntoli : Hirving Lozano non andrà a Napoli nella sessione di mercato invernale, questo quanto rivelato dall’agente del messicano Mino Raiola Hirving Lozano è uno dei nomi caldi del calciomercato, accostato anche al Napoli che vorrebbe accaparrarselo già nel mese di gennaio. L’agente di Lozano è il ben noto Mino Raiola, il quale ha parlato delle trattative per l’esterno al giornale olandese ED ha dichiarato: “Per lui non ...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

L’Inter batte 1-0 il Napoli e va a -5 dal secondo posto - accoltellati 4 tifosi : Il posticipo della 18esima giornata di Serie A vede la vittoria del’Inter 1-0 sul Napoli. Così la squadra di Spalletti

L'Inter batte il Napoli 1-0 - le pagelle : Martinez conquista San Siro : Termina sul risultato di 1-0 il posticipo della diciottesima giornata di campionato tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che trovano il successo al 91' con un gol di Lautaro Martinez di sinistro nell'angolino dopo un velo di Vecino. Con questo successo la squadra di Spalletti sale a trentasei punti, portandosi a meno cinque dai partenopei, che adesso sono a meno nove dalla Juventus capolista. Tra tre giorni si ritorna in campo con L'Inter che ...

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Cittadinanze onorarie a Napoli - Dema batte tutti quanti i record : La cittadinanza onoraria è un onore, appunto, per chi la riceve, e un modesto onere per chi la concede. A meno che non venga rifiutata. Nel 2011, per dire, Riccardo Muti rifiutò quella di Roma, e nel ...

Serie A : il Napoli batte la Spal per 1-0 e si porta momentaneamente a -5 dalla Juventus : La 17^ giornata di Serie A ha visto il Napoli di Carlo Ancelotti opposto alla Spal di Leonardo Semplici. È stata una partita tutt'altro che semplice per i partenopei che sono riusciti a vincere con il risultato di 1-0 grazie ad una bellissima rete realizzata nel finale di primo tempo dallo spagnolo Raul Albiol. Gara ricca di azioni da goal - alcune delle quali molto belle - da una parte e dall'altra. Da segnalare l'ottima prestazione di Alex ...

Albiol segna - Meret para tutto : il Napoli soffre ma batte la Spal 1-0 : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...

Serie A : Napoli batte di misura la Spal - Viola sbancano San Siro : Nell'anticipo la Lazio ha battuto 3-1 il Cagliari Milan-Fiorentina 0-1 LA CRONACA LIVE Napoli-Spal 1-0 Udinese-Frosinone 1-1 LA CRONACA LIVE Genoa-Atalanta 3-1 LA CRONACA LIVE Empoli-Sampdoria ...

Albiol segna - Meret para tutto : il Napoli soffre ma batte la Spal 1-0 : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...