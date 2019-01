Una minore diventerà uomo | Primo caso in Italia

Minorenni su Instagram - foto hot in cambio di un like : 'Seguimi e ti invio Una sorpresina' : Il selfie in tanga nero è accompagnato da una promessa: 'A tutti quelli che mi seguono fino a 7 mila follower invio una sorpresina...'. Scorrono foto in reggiseno, pose ammiccanti con la lingua che ...

Verona - 60enne invia 50mila sms di ingiurie e minacce a Una minore per avere sue foto intime : Ha inviato oltre 50.000 sms "dal contenuto ingiurioso, minaccioso e a sfondo sessuale" a una minorenne minacciandola di rendere pubbliche alcune fotografie che la ritraevano nuda. Per questo, un sessantenne di Verona dovrà scontare la condanna a 2 anni confermata sia dalla Corte d'appello di Venezia che dalla Cassazione.Continua a leggere

YouTube bandisce i video con sfide e scherzi pericolosi per Una maggiore tutela dei minorenni : sfide e scherzi che possono mettere in pericolo la vita degli utenti o procurare loro lesioni sono banditi da YouTube. Oltre ai video che insegnano a fare qualcosa, che aiutano a tenersi informati sui temi di attualità e che sono utili in un’ampia gamma di argomenti, purtroppo sul popolare sito di video si trovano anche sfide e scherzi virali. Alcuni sono innocui e divertenti, altri sono rischiosi, tanto che non sono mancati casi di ...

Facevano book alle ragazzine : 'Diventerai famosa'. Due fotografi in manette - Una minorenne fatta ubriacare e stuprata : Adescavano ragazzine minorenni presentandosi come talent scout e proponendo la realizzazione di book fotografici da inviare ad agenzie di modelle , con il miraggio di sfondare nel mondo dello ...

Le Rughe del sorriso. Carmine Abate 'per Una letteratura minore' : La cosa sembra interessante in quanto questo elemento fa parte della politica della migrazione, anzi dell'esilio, di uno dei più importanti intellettuali che riflettono su queste dinamiche ...

Complimenti social a ragazza Picchiato e accoltellato da Una gang di minorenni : Prima hanno riempito di botte un ragazzo di sedici anni fino a farlo svenire. Poi, quando la vittima del pestaggio era già a terra, lo hanno ferito con una coltellata alla gola. Per questo tre ragazzi ...

Siena - 63enne ucciso in fornace. Fermata Una minore : voleva stuprarmi | : successo a Castelnuovo Scalo. L'uomo è stato colpito da 6 o 7 coltellate alla schiena. La giovane avrebbe ammesso l'omicidio, ma ha raccontato che lui l'avrebbe aggredita. Il corpo senza vita trovato ...

Custode 63enne ucciso a coltellate | Una minore confessa : "Ha tentato di stuprarmi" : Una ragazza è stata sottoposta a fermo per la morte di un marocchino, ucciso ieri a Castelnuovo Scalo.