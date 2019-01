Psg | 9 gol al Guingamp | triplette di Cavani e Mbappé Verratti ko

Ligue 1 – Psg devastante - 9 gol al povero Guingamp! Triplette di Mbappè e Cavani : i gol in stagione sono 62 : Il PSG rifila ben 9 gol al povero Guingamp, fanalino di coda del campionato francese: Mbappè e Cavani fanno 3 gol a testa, Neymar si ferma a 2 e anche Meunier partecipa alla festa Un gol ogni 10 minuti, è questa la media gol/minuti che il PSG ha mantenuto nella sfida contro il Guingamp, ultimo in classifica. Il risultato finale maturato al Parco dei Principi lascia tutti a bocca aperta: 9 (NOVE) a 0! Il club parigino si è divertito a spese ...

Ligue 1 - Amiens-Psg 0-3 : decidono i gol di Cavani - Mbappé e Marquinhos : A fatica, ma comunque avanti. Il Psg torna da Amiens con tre punti che più che altro fanno bene al morale, dopo l'umiliante eliminazione di mercoledì ai quarti di coppa di Lega, contro il Guingamp, ...

Inter - il Psg insiste : vuole Nainggolan al posto di Rabiot (RUMORS) : In casa Inter uno dei giocatori al centro di varie voci nell'ultimo mese è stato sicuramente il centrocampista belga, Radja Nainggolan. Il Ninja ha saltato il big match contro il Napoli a santo Stefano, il 26 dicembre, essendo stato sospeso dalla società dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento (e non era la prima volta) il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona. Una stagione molto travagliata, condizionata anche da alcuni ...

Mercato - il Psg piomba in Italia : vuole Allan e corteggia Nainggolan : MILANO - Icardi e Higuain accendono il calcioMercato. Non quello di gennaio che per ora continua a restare freddino, in sintonia con la stagione, ma quello della prossima estate. Entrambi, infatti, ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : anche Nainggolan nella lista dei papabili del Psg : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Inter - il Psg pensa a Nainggolan per rinforzare il centrocampo (RUMORS) : Radja Nainggolan è stato una delle delusioni di questa prima parte della stagione dell'Inter. Il centrocampista belga è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti della società nerazzurra, che lo ha strappato alla Roma versando nelle casse dei giallorossi 25 milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, valutati complessivamente 15 milioni di euro. Una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni, con un ...

Nainggolan-Psg - l’Inter riflette : dalla Francia arriva la conferma : NAINGGOLAN PSG- Secondo quanto riportato da “Paris United”, il PSG avrebbe incontrato l’entourage di Nainggolan per valutare il potenziale passaggio in Francia dell’attuale centrocampista nerazzurro. Il quotidiano francese si sofferma sul potenziale affare, anche se, lo stesso centrocampista ex Roma, tramite il proprio account instagram ha postato una foto dove lo ritrae in una fase […] L'articolo Nainggolan-PSG, ...

Paris United : «Psg in pressing su Nainggolan» : TORINO - Il Paris Saint-Germain sarebbe in pressing su Radja Nainggolan . A riportarlo è Paris United che racconta di un incontro avvenuto con l'entourage del belga che intanto su Instagram ha postato ...

Coppa di Francia - tutto facile per il Psg : in gol Neymar e Mbappè : Dopo la clamorosa eliminazione del Marsiglia contro una squadra dilettante è continuato il programma valido per la Coppa di Francia, in serata in campo anche il Psg che ha vinto nettamente contro il Pontivy, la partita non è stata mai in discussione, si è vista infatti in campo la grande differenza tecnica. Il match su è sbloccato con un autogol, poi prima Neymar e poi Mbappé su calcio di rigore chiudono definitivamente i conti. Nel finale ...

Champions - Stella Rossa-Psg 1-4 : gol di Cavani - Neymar - Marquinhos e Mbappè : Niente scherzi. Niente rischi. Il Psg aveva un solo obiettivo: vincere. Per non dipendere da nessuno e guadagnarsi da sé gli ottavi. Obiettivo centrato, con un netto 4-1 sulla Stella Rossa e il primo ...

Ligue 1 - Strasburgo-Psg 1-1 : gol di Lala - rigore - e Cavani - rigore - : Un rigore e un punto per parte. Allo Stade de la Meinau finisce 1-1 la sfida della 16ª giornata di Ligue 1 tra Strasburgo e Psg con due tiri dal dischetto: il primo per i padroni di casa , al 41', ...

Tegole sul Psg - Neymar e Mbappé vanno ko : ANSA, - ROMA, 20 NOV - Arrivano pessime notizie per il Paris Saint-Germain da Milton Keynes , Inghilterra, e Parigi, dove sono impegnati in amichevole rispettivamente il Brasile , contro il Camerun, e ...