Raffaello Lupi | Quella dei gialloverdi non è una flat tax E farà molti danni | a

(Di domenica 13 gennaio 2019) "tax? Ma questa non è unatax, è un'imposta sostitutiva come ce ne sono tante su redditi specifici. Il punto, però, è che – come l'ha concepita il governo gialloverde - farà, a cominciare da una riduzione del gettito Iva e di quello Irpef. Ma il male peggiore sarà addirittura un altro e avrà effetto sull'intera economia"., ordinario di Diritto tributario all'Università di Roma Tor Vergata, considerato uno dei migliori divulgatori in tema di imposte, affronta di petto la "tassa piatta". Con forti critiche, però.Professor, perché questa tanto sbandieratatax, fiore all'occhiello della Lega del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, non sarebbe tale?Perché maschera un modo maldestro di affrontare il problema dell'evasione di piccolo commercio e ...