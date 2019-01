Palermo e Napoli | sindaci fuorilegge contro il dl Salvini

Da Napoli a Palermo - la rivolta dei sindaci contro il decreto Salvini : Non abbiamo bisogno di nessun atto - sottolinea De Magistris - Io sono orgoglioso di un'amministrazione dove non c'è bisogno di una direttiva autoritaria politica, ma dove la direzione è condivisa. ...

Tsunami in Indonesia - torna l'incubo tra Napoli e Palermo : il 'mostro' Marsili sorvegliato speciale : Lo Tsunami in Indonesia, provocato da una frana sottomarina di un fianco del temibile vulcano Krakatoa, ha riacceso timori tra chi vive nell'area mediterranea. Le domande che si pongono in tanti è se ...