In arrivo neve sulle regioni centrali adriatiche al Sud e in Sicilia

Allerta Meteo - tanta neve in arrivo al Centro/Sud : accumuli abbondanti fin sulle coste tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Gennaio [MAPPE] : 1/17 ...

Maltempo : in arrivo venti forti e neve : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola con calo delle temperature e precipitazioni nevose fino a quote basse. L'avviso ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Meteo - in arrivo venti forti e neve : 17.52 Un intenso flusso di correnti dal Nord Europa interesserà da domani l'Italia con calo delle temperature e neve fino a quote basse. L'avviso della Protezione civile prevede da domani mattina venti forti fino a burrasca dai quadranti Nord su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, in estensione dal tardo pomeriggio a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e neve in arrivo su diverse regioni - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani avremo l'avvicinamento di una massa d'aria di origine artica che apporterà un peggioramento atmosferico ed un primo calo delle temperature, in particolare sulle regioni...

Meteo - in arrivo venti forte e neve : 17.52 Un intenso flusso di correnti dal Nord Europa interesserà da domani l'Italia con calo delle temperature e neve fino a quote basse. L'avviso della Protezione civile prevede da domani mattina venti forti fino a burrasca dai quadranti Nord su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, in estensione dal tardo pomeriggio a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, ...

Maltempo : in arrivo venti forti e neve : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola con calo delle temperature e precipitazioni nevose fino a quote basse. L'avviso ...

Meteo - irruzione artica : gelo a più riprese - in arrivo freddo e neve : In queste ultime ore aria molto fredda, gelida, di lontane origini artiche si sta muovendo dal circolo polare verso la penisola scandinava e la Russia. In meno di 48 ore avrà raggiunto l'Europa centro orientale e l'Italia. Avvisano gli esperti di 3bMeteo.it che gli impulsi saranno almeno tre, due co

Previsioni Meteo : 2-5 gennaio - ondata di gelo e neve in arrivo! : Il 2019 è ormai alle porte ed è pronto ad esordire nel più gelido dei modi su molte delle nostre regioni, con particolare riferimento al centro-sud dove ci si appresta a vivere una fredda fase...

Neve in arrivo sulla Sicilia : festeggiamenti per Capodanno annullati nel palermitano : Le previsioni meteo proibitive hanno fatto rinviare il concerto dei Cicciuzzi che doveva tenersi questa sera in piazza Duomo a Petralia Soprana per salutare l’arrivo del 2019. Il programma dell’intera serata, che prevedeva anche i giochi pirotecnici e il brindisi in piazza, è stato annullato perché si prevedono fitte nevicate sui rilievi madoniti e sul paese di Petralia Soprana, con temperature che scenderanno sotto lo zero. ...

Neve in arrivo - i 5 consigli di MeteoWeb per affrontarla al meglio in auto : Con l’arrivo di un nuovo peggioramento dall’oceano Atlantico che stasera porterà la Neve al Nord/Ovest dopo l’evento di lunedì, anche gli automobilisti più sbadati dovranno correre ai ripari. Per evitare di dover incorrere in una sanzione che può andare da 85 a 338 euro vi ricordiamo che secondo il codice della strada è obbligatorio che “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali ...

Maltempo Lombardia : fiocchi in arrivo - a Milano scatta il piano neve : Il meteo prevede caduta di neve su Milano in graduale intensificazione soprattutto a partire dalle ore 19 e poi dalle ore 22; per questo il Centro Operativo Comunale (Coc) si è riunito oggi alle 12 e ha pianificato le attività preventive, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Al Coc, che resterà attivo per effettuare i monitoraggi e coordinare le attività, prendono parte le direzioni ...

Nonostante l’arrivo del freddo e della neve - il 2018 si classifica come l’anno più caldo di sempre in Europa : Nonostante l’arrivo del freddo e della neve, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,80 gradi alla media storica (1910-2000). È quanto emerge dalle ultime elaborazioni Coldiretti relativa ai primi undici mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia peraltro che a livello planetario il 2018 si colloca ...

Peggioramento meteo al Nord - NEVE in arrivo fino in pianura. Ecco le zone e le città più a rischio : Roma - Una nuova perturbazione atlantica sta raggiungendo il Nord Italia a partire da ovest e i primi deboli fenomeni stanno facendo la loro comparsa su Piemonte, Liguria ed ovest Lombardia. Si tratta di precipitazioni molto deboli che sfruttano un cuscino di aria fredda adagiato nei bassi strati, tale da favorire la comparsa di qualche fiocco di NEVE magari misto a pioviggine fino a quote pianeggianti. Nell'Alessandrino segnalato debole ...