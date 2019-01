Incendi di auto e cassonetti | incidenti | risse e interventi sanitari per ragazzini in

Incendio danneggia cabina Enel - auto e tapparelle : black-out in un palazzo : BRINDISI - Un Incendio ha danneggiato una centralina dell'Enel, due auto e le tapparelle di un'abitazione. È accaduto intorno alle 23 di domenica 30 dicembre all'altezza del civico 17 di via ...

Licola Mare - rissa tra extracomunitari Incendiati auto e motorino - paura tra i residenti : POZZUOLI. Urla, gente impaurita con un motorino e un auto incendiata. E' accaduto poco prima delle ore 14 in via Tagliafuco a Licola Mare. 'C'è stata prima una rissa tra extracomunitari ma non ...

Incendia l'auto dell'ex moglie - picchiato dai parenti della donna : Brucia la macchina della ex moglie e la raggiunge a casa per aggredirla. Ma ad attenderlo trova i parenti della donna e viene picchiato. È accaduto durante la notte nel quartiere Stadio di Lecce, in ...

Auto Incendiata davanti alla casa-famiglia di Capitano Ultimo. "Un avvertimento? Chiedetelo a chi mi ha tolto scorta" : Dell'Automobile, un'Audi, non c'è rimasto niente. Solo la carcassa carbonizzata. Qualcuno l'ha rubata e poi, verso mezzanotte, le ha dato fuoco. Ma non in un posto qualunque: lo ha fatto davanti alla ...

Capitano Ultimo - Incendiata un'auto davanti alla casa famiglia di Sergio De Caprio : "Un avvertimento? Chiedetelo al prefetto" : un'autovettura è stata data alle fiamme davanti alla falconeria del colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che catturò Totò Riina, alla periferia di Roma. L'automobile, un'Audi, è risultata rubata. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco, fatti intervenire dagli ospiti della adiacente casa famiglia gestita, come la falconeria, dall'associazione volontari Capitano Ultimo. Sull'episodio indagano i ...

Badolato - quattro auto distrutte da un Incendio : Badolato , CATANZARO, quattro vetture sono state distrutte da un incendio la notte scorsa a Badolato. Le vetture erano parcheggiare su via Nazionale. Le fiamme hanno coinvolto una Smart, una Lancia ...

Roma - Incendio nella notte nel deposito : distrutti 2 autobus. E’ il 29° caso nel 2018 : Roma brucia. A pochi giorni dal rogo che ha distrutto il Tmb Salario di Ama, rendendo ufficiale l’emergenza rifiuti nella Capitale, le fiamme colpiscono uno dei depositi principali dell’altra grande municipalizzata capitolina, l’Atac. Intorno all’1.30, infatti, un incendio ha distrutto due autobus parcheggiati nella rimessa di Tor Pagnotta, in zona Laurentina – periferia sud della città – danneggiando altre due vetture e creando il panico nella ...

Incendio tmb Roma - ‘autocombustione? Possibile se rifiuti stoccati male’. Operai Ama : ‘Avvertito scoppio prima del rogo’ : La procura ha avviato un’indagine. Il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, è arrivato per un sopralluogo, mentre la densa nube di fumo nero continua a incombere sulla periferia nord-orientale di Roma. A piazzale Clodio si attendono anche le informative delle forze dell’ordine e per il momento è prematuro stabilire la natura dolosa o ...

Roma - nuovo Incendio : autobus della linea 700 prende fuoco su via Pontina : L'8 dicembre a Roma, intorno alle sette di mattina, su via Pontina, esattamente all'altezza di via Cristoforo Colombo, un autobus del trasporto pubblico Atac (L'Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune) della linea 700, che allaccia la borgata Mostacciano all'Eur è andato improvvisamente a fuoco, occludendo completamente il mezzo, in soli sei minuti. Fortunatamente, l'autista si trovava da solo nel bus, forse perché era ancora ...

Incendio autocisterna - procura di Rieti indaga per omicidio colposo : Ci si chiede come sia iniziato il fuoco e perchè intorno all'autobotte ci fossero così tanti soccorritori. Nessuno ha allontanato il gruppo di automobilisti e curiosi che si era avvicinato per aiutare.

Incendio auto Giovanni Lattuca a Ragusa - D'asta : fare chiarezza : Ragusa, Incendio auto Giovanni Lattuca, caposquadra dell'impresa ecologia che ha l'appalto. Probabile gesto doloso contro dirigente Ditta Busso.

Assalto in autostrada al portavalori : spari e auto Incendiate come in un film : E' successo stamattina, lungo il raccordo Avellino - Salerno. Il furgone trasportava 8 milioni di euro in contanti e valori -

Ragusa - Incendiata auto ex sindacalista rifiuti : Ragusa - Attentato incendiario alla Smart di Giovanni Lattuca, già sindacalista Cgil e capo squadra della ditta Busso, che si occupa di raccolta rifiuti.

Incendio al ghetto di Roma - auto in fiamme in un garage : Paura nella zona della Sinagoga , a Roma, dove un'automobile ha preso fuoco all'interno di un garage che si trova sotto ai palazzi di via di San Bartolomeo dei Vaccinari . Dal garage si leva un'alta ...