Biathlon | tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo femminile | Dorothea Wierer

oasport

: RT @neveitalia: #biathlon: la classifica di Coppa del Mondo femminile. Tutte alle spalle di @wonderDorofan @AleBergomi #10Dicembre #biathlo… - sciareneve : RT @neveitalia: #biathlon: la classifica di Coppa del Mondo femminile. Tutte alle spalle di @wonderDorofan @AleBergomi #10Dicembre #biathlo… - mario18468 : RT @neveitalia: #biathlon: la classifica di Coppa del Mondo femminile. Tutte alle spalle di @wonderDorofan @AleBergomi #10Dicembre #biathlo… - MonteverdiOnyx : RT @neveitalia: #biathlon: la classifica di Coppa del Mondo femminile. Tutte alle spalle di @wonderDorofan @AleBergomi #10Dicembre #biathlo… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Una sprint davvero spettacolare in quel di Hochfilzen per: l’azzurra è riuscita a vincere per la prima voltaspecialitàdeldi, nonostante un errore nell’ultimo poligono. La nativa di Brunico diventa così l’unica italiana ad aver vinto in tre format diversi (già si era imposta in individuale e mass start), nonché la prima per quanto riguarda lea quota cinque (dietro di lei Nathalie Santer con tre).Questeleazzurre nel massimo circuito internazionale:1°– SprintHochfilzen (Aut) – 13/12/18 1°– IndividualeRuhpolding (Ger) – 11/01/18 1°– Mass startCanmore (Can) 06/02/16 1°– IndividualeRuhpolding (Ger) 14/01/16 1°– Individuale...