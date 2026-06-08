Si sbatte per pulirlo dalla polvere

Angelo Caputo | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si sbatte per pulirlo dalla polvere' è 'Tappeto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TAPPETO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si sbatte per pulirlo dalla polvere
  • Risposta: TAPPETO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TPEO
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Tappeto? Quando il tappeto si riempie di polvere, è importante scuoterlo bene per eliminare lo sporco accumulato. Questo gesto aiuta a mantenere l’ambiente più pulito e fresco, rendendo la casa più accogliente e piacevole da vivere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si sbatte per pulirlo dalla polvere: risposta da 7 lettere

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