Si sbatte per pulirlo dalla polvere

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si sbatte per pulirlo dalla polvere' è 'Tappeto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A P P E T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si sbatte per pulirlo dalla polvere

Si sbatte per pulirlo dalla polvere Risposta: TAPPETO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T P E O

Inizia con: T

T Finisce con: O

Perchè la soluzione è Tappeto? Quando il tappeto si riempie di polvere, è importante scuoterlo bene per eliminare lo sporco accumulato. Questo gesto aiuta a mantenere l’ambiente più pulito e fresco, rendendo la casa più accogliente e piacevole da vivere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si sbatte per pulirlo dalla polvere: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "Si sbatte per pulirlo dalla polvere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Tappeto. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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