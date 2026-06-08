Si sbatte per pulirlo dalla polvere
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si sbatte per pulirlo dalla polvere' è 'Tappeto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si sbatte per pulirlo dalla polvere
- Risposta: TAPPETO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TPEO
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Tappeto? Quando il tappeto si riempie di polvere, è importante scuoterlo bene per eliminare lo sporco accumulato. Questo gesto aiuta a mantenere l’ambiente più pulito e fresco, rendendo la casa più accogliente e piacevole da vivere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si sbatte per pulirlo dalla polvere: risposta da 7 lettere
Per risolvere la definizione "Si sbatte per pulirlo dalla polvere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Tappeto. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.