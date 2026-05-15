La polvere nera per le stampanti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La polvere nera per le stampanti' è 'Toner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONER

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Perché la soluzione è Toner? Il toner è una polvere nera utilizzata nelle stampanti laser e fotocopiatrici. Questa sostanza, composta da particelle fini di plastica, pigmenti e resine, permette di ottenere immagini e testi nitidi sulla carta. Durante il processo di stampa, il toner viene trasferito sulla superficie tramite un tamburo elettrostatico, quindi fissato con calore e pressione. La qualità della stampa e la durata dei materiali dipendono dalla composizione e dalla corretta gestione di questa polvere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La polvere nera per le stampanti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La polvere nera per le stampanti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Toner

Se la definizione "La polvere nera per le stampanti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La polvere nera per le stampanti" conferma che la soluzione 'Toner' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Toner

T Torino O Otranto N Napoli E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La polvere nera per le stampanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Toner' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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