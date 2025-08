Il kilim è di tessuto raso nei cruciverba: la soluzione è Tappeto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il kilim è di tessuto raso' è 'Tappeto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPPETO

Curiosità e Significato di Tappeto

Perché la soluzione è Tappeto? Il tappeto è un rivestimento tessile utilizzato per decorare e proteggere pavimenti, spesso realizzato con materiali come lana, cotone o fibre sintetiche. Può avere motivi e colori vari, contribuendo a creare atmosfera e stile in ogni ambiente. Il kilim, ad esempio, è un tipo di tappeto tradizionale tessuto a mano, noto per i suoi disegni geometrici e la lavorazione artigianale.

Come si scrive la soluzione Tappeto

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

T Torino

O Otranto

