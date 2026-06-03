Dispensare dal servizio
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dispensare dal servizio' è 'Esonerare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Dispensare dal servizio
- Risposta: ESONERARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ENAE
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Esonerare? Esonerare significa liberare qualcuno dall’obbligo di svolgere un compito o un servizio. È come quando si riceve un permesso speciale che permette di non partecipare a qualcosa senza conseguenze. Questa scelta può essere fatta per motivi vari, spesso legati a esigenze personali o sanitarie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Dispensare dal servizio: risposta da 9 lettere
La definizione "Dispensare dal servizio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Esonerare. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.