Dispensare dal servizio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dispensare dal servizio' è 'Esonerare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E S O N E R A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Dispensare dal servizio

Dispensare dal servizio Risposta: ESONERARE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E N A E

Inizia con: E

E Finisce con: E

Perchè la soluzione è Esonerare? Esonerare significa liberare qualcuno dall’obbligo di svolgere un compito o un servizio. È come quando si riceve un permesso speciale che permette di non partecipare a qualcosa senza conseguenze. Questa scelta può essere fatta per motivi vari, spesso legati a esigenze personali o sanitarie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dispensare dal servizio: risposta da 9 lettere

La definizione "Dispensare dal servizio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Esonerare. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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