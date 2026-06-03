Dispensare dal servizio

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dispensare dal servizio' è 'Esonerare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ESONERARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Dispensare dal servizio
  • Risposta: ESONERARE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ENAE
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Esonerare? Esonerare significa liberare qualcuno dall’obbligo di svolgere un compito o un servizio. È come quando si riceve un permesso speciale che permette di non partecipare a qualcosa senza conseguenze. Questa scelta può essere fatta per motivi vari, spesso legati a esigenze personali o sanitarie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dispensare dal servizio: risposta da 9 lettere

La definizione "Dispensare dal servizio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Esonerare. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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