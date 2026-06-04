La terra calpestata

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La terra calpestata' è 'Suolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SUOLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La terra calpestata
  • Risposta: SUOLO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SOO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Suolo? Il suolo è la superficie su cui camminiamo ogni giorno, un ambiente vitale per piante e animali. È la terra che sosteniamo con i nostri passi, ricca di storie e vita nascosta sotto di noi. Un elemento fondamentale per il nostro equilibrio quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La terra calpestata: risposta da 5 lettere

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