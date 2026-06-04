La terra calpestata
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La terra calpestata' è 'Suolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La terra calpestata
- Risposta: SUOLO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SOO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Suolo? Il suolo è la superficie su cui camminiamo ogni giorno, un ambiente vitale per piante e animali. È la terra che sosteniamo con i nostri passi, ricca di storie e vita nascosta sotto di noi. Un elemento fondamentale per il nostro equilibrio quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La terra calpestata: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "La terra calpestata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Suolo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.