Il limite fra terra e cielo
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il limite fra terra e cielo' è 'Orizzonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il limite fra terra e cielo
- Risposta: ORIZZONTE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OZNE
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Orizzonte? L’orizzonte è il confine invisibile che separa il cielo dalla terra, creando una linea sottile e sfumata all’orizzonte. È come un punto di incontro tra ciò che è sotto e ciò che si estende sopra, dando profondità e prospettiva a ogni paesaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il limite fra terra e cielo: risposta da 9 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il limite fra terra e cielo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Orizzonte. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.