Il limite fra terra e cielo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il limite fra terra e cielo' è 'Orizzonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O R I Z Z O N T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il limite fra terra e cielo

Il limite fra terra e cielo Risposta: ORIZZONTE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O Z N E

Inizia con: O

O Finisce con: E

Perchè la soluzione è Orizzonte? L’orizzonte è il confine invisibile che separa il cielo dalla terra, creando una linea sottile e sfumata all’orizzonte. È come un punto di incontro tra ciò che è sotto e ciò che si estende sopra, dando profondità e prospettiva a ogni paesaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il limite fra terra e cielo: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il limite fra terra e cielo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Orizzonte. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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