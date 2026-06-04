Il limite fra terra e cielo

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il limite fra terra e cielo' è 'Orizzonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ORIZZONTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il limite fra terra e cielo
  • Risposta: ORIZZONTE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OZNE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Orizzonte? L’orizzonte è il confine invisibile che separa il cielo dalla terra, creando una linea sottile e sfumata all’orizzonte. È come un punto di incontro tra ciò che è sotto e ciò che si estende sopra, dando profondità e prospettiva a ogni paesaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il limite fra terra e cielo: risposta da 9 lettere

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