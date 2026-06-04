Sono dannose quelle d aria
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono dannose quelle d aria' è 'Correnti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono dannose quelle d aria
- Risposta: CORRENTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CRNI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Correnti? Le correnti d'aria possono essere fastidiose quando si sentono improvvisamente, creando sensazioni di freddo o disagio. Sono movimenti di aria che si spostano rapidamente, spesso senza che ci si renda conto, e possono influenzare il comfort in ambienti chiusi o aperti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono dannose quelle d aria: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Sono dannose quelle d aria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Correnti. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.