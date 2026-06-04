Sono dannose quelle d aria

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono dannose quelle d aria' è 'Correnti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O R R E N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono dannose quelle d aria

Sono dannose quelle d aria Risposta: CORRENTI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C R N I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Correnti? Le correnti d'aria possono essere fastidiose quando si sentono improvvisamente, creando sensazioni di freddo o disagio. Sono movimenti di aria che si spostano rapidamente, spesso senza che ci si renda conto, e possono influenzare il comfort in ambienti chiusi o aperti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono dannose quelle d aria: risposta da 8 lettere

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