Sono dannose quelle d aria

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono dannose quelle d aria' è 'Correnti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CORRENTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono dannose quelle d aria
  • Risposta: CORRENTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CRNI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Correnti? Le correnti d'aria possono essere fastidiose quando si sentono improvvisamente, creando sensazioni di freddo o disagio. Sono movimenti di aria che si spostano rapidamente, spesso senza che ci si renda conto, e possono influenzare il comfort in ambienti chiusi o aperti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono dannose quelle d aria: risposta da 8 lettere

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