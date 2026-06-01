Quelle contrattuali si accettano firmando
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Quelle contrattuali si accettano firmando' è 'Condizioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Quelle contrattuali si accettano firmando
- Risposta: CONDIZIONI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CDOI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Condizioni? Le condizioni sono quelle clausole che si accettano firmando un contratto. Sono dettagli importanti che stabiliscono diritti e doveri di entrambe le parti coinvolte. Accettarle significa essere d’accordo su tutto ciò che è stato scritto, garantendo chiarezza e impegno reciproco. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Quelle contrattuali si accettano firmando: risposta da 10 lettere
Se la definizione "Quelle contrattuali si accettano firmando" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Condizioni. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.