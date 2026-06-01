Quelle contrattuali si accettano firmando

Anna Gallo | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Quelle contrattuali si accettano firmando' è 'Condizioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CONDIZIONI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Quelle contrattuali si accettano firmando
  • Risposta: CONDIZIONI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CDOI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Condizioni? Le condizioni sono quelle clausole che si accettano firmando un contratto. Sono dettagli importanti che stabiliscono diritti e doveri di entrambe le parti coinvolte. Accettarle significa essere d’accordo su tutto ciò che è stato scritto, garantendo chiarezza e impegno reciproco. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quelle contrattuali si accettano firmando: risposta da 10 lettere

Se la definizione "Quelle contrattuali si accettano firmando" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Condizioni. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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