EMISSIONI

Curiosità e Significato di Emissioni

Perché la soluzione è Emissioni? Le emissioni di CO2 sono gas prodotti principalmente dalla combustione di carburanti fossili come benzina e carbone. Questi gas si accumulano nell’atmosfera, contribuendo all’effetto serra e al riscaldamento globale. Ridurre le emissioni è fondamentale per proteggere il pianeta e garantire un futuro sostenibile a tutte le forme di vita.

Come si scrive la soluzione Emissioni

E Empoli

M Milano

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

