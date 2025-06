Lo sono i conti che si aprono in banca nei cruciverba: la soluzione è Correnti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono i conti che si aprono in banca' è 'Correnti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORRENTI

Curiosità e Significato di "Correnti"

Vuoi sapere di più su Correnti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Correnti.

Perché la soluzione è Correnti? I conti correnti sono strumenti bancari che permettono di gestire il proprio denaro in modo pratico e sicuro. Attraverso un conto corrente, puoi depositare i tuoi risparmi, effettuare pagamenti e prelievi, e monitorare le tue spese quotidiane. È un elemento fondamentale nella vita finanziaria di ognuno, poiché semplifica la gestione del denaro e offre servizi come carte di debito e bonifici.

Come si scrive la soluzione Correnti

Hai trovato la definizione "Lo sono i conti che si aprono in banca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

