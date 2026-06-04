Di solito si apre a settembre

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Di solito si apre a settembre' è 'Caccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A C C I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Di solito si apre a settembre

Di solito si apre a settembre Risposta: CACCIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C C A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Caccia? A settembre, molte persone iniziano a pensare alla caccia, un’attività tradizionale che si apre con l’arrivo dell’autunno. È un momento in cui si preparano le attrezzature e si pianificano le uscite, vivendo la stagione in modo intenso e appassionato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Di solito si apre a settembre: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Di solito si apre a settembre" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Caccia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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