La colazione è di solito il primo della giornata

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La colazione è di solito il primo della giornata' è 'Pasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTO

Perché la soluzione è Pasto? La voce PASTO si riferisce a qualunque momento in cui si consumano alimenti per sostenere l'organismo durante il giorno. La colazione, in particolare, rappresenta il primo pasto della giornata, svolgendo un ruolo importante nel fornire energia e avviare le attività quotidiane. Essa si distingue dagli altri pasti come pranzo e cena, avendo un momento specifico e una composizione tipica. La sua importanza è riconosciuta nel mantenimento di un corretto equilibrio nutrizionale e nell'avvio positivo delle ore successive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La colazione è di solito il primo della giornata". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La colazione è di solito il primo della giornata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pasto

La soluzione associata alla definizione "La colazione è di solito il primo della giornata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La colazione è di solito il primo della giornata" conferma che la soluzione 'Pasto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pasto

P Padova A Ancona S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La colazione è di solito il primo della giornata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pasto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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