Se non si apre si precipita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non si apre si precipita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARACADUTE

Significato/Curiosita : Se non si apre si precipita

Guttuso viene assegnato il premio lenin per la pace. 5 maggio palermo: precipita un aereo di linea douglas dc-8 volo alitalia 112 in fase di atterraggio... Lancio con paracadute si definisce paracadutismo. la prima descrizione di uno strumento in grado di attutire le cadute e molto simile a un paracadute moderno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

