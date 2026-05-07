Quella dei marinai di solito non viene mantenuta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella dei marinai di solito non viene mantenuta' è 'Promessa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROMESSA

Perché la soluzione è Promessa? Una promessa è un impegno che una persona fa di rispettare qualcosa, spesso legato a un accordo o a una speranza futura. Tra i marinai, questa promessa spesso non viene mantenuta a causa delle difficoltà del mare o delle circostanze impreviste, portando a delusioni o a una perdita di fiducia. La promessa, quindi, rappresenta un impegno che può essere fragile e spesso non rispettato nel contesto delle avventure marittime.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella dei marinai di solito non viene mantenuta". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Quella dei marinai di solito non viene mantenuta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Promessa

Se la definizione "Quella dei marinai di solito non viene mantenuta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella dei marinai di solito non viene mantenuta" conferma che la soluzione 'Promessa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Promessa

P Padova R Roma O Otranto M Milano E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella dei marinai di solito non viene mantenuta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Promessa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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