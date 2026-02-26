Sul Grande ogni settembre si svolge una storica regata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sul Grande ogni settembre si svolge una storica regata' è 'Canal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANAL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sul Grande ogni settembre si svolge una storica regata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sul Grande ogni settembre si svolge una storica regata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Canal? Ogni anno, a settembre, sulle acque del Grande si svolge una tradizionale competizione di vela, attirando appassionati da diverse regioni. Questa gara si svolge lungo un percorso che segue un corso d'acqua naturale o artificiale, creando un percorso sinuoso e affascinante. Le barche si sfidano in un contesto che richiede abilità, strategia e rispetto per le condizioni del canale. La manifestazione rappresenta un momento di unione tra sport e natura, celebrando la tradizione locale.

In presenza della definizione "Sul Grande ogni settembre si svolge una storica regata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sul Grande ogni settembre si svolge una storica regata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Canal:

C Como A Ancona N Napoli A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sul Grande ogni settembre si svolge una storica regata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

