È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni' è 'Levitazione Magnetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LEVITAZIONEMAGNETICA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni
  • Risposta: LEVITAZIONEMAGNETICA
  • Lunghezza: 20 lettere
  • Schema parole: 11-9
  • Vocali: 10
  • Consonanti: 10
  • Parole: 2
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    LTOEMTA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Levitazione Magnetica? La levitazione magnetica permette ai treni di muoversi senza contatto con i binari, grazie a potenti campi magnetici. Questa tecnologia rende i viaggi più veloci e silenziosi, eliminando l'usura dei materiali e migliorando l'efficienza complessiva del trasporto su rotaia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni: risposta da 20 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Levitazione Magnetica. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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