È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni

Home / Soluzioni Cruciverba / È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni' è 'Levitazione Magnetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E V I T A Z I O N E M A G N E T I C A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni

È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni Risposta: LEVITAZIONEMAGNETICA

Lunghezza: 20 lettere

20 lettere Schema parole: 11-9

11-9 Vocali: 10

10 Consonanti: 10

10 Parole: 2

2 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: L T O E M T A

Inizia con: L

L Finisce con: A

Perchè la soluzione è Levitazione Magnetica? La levitazione magnetica permette ai treni di muoversi senza contatto con i binari, grazie a potenti campi magnetici. Questa tecnologia rende i viaggi più veloci e silenziosi, eliminando l'usura dei materiali e migliorando l'efficienza complessiva del trasporto su rotaia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Levitazione Magnetica' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni: risposta da 20 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Levitazione Magnetica. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'sfruttata'

Cruciverba con 'tecnologia'