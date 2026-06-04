È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni
La soluzione di 20 lettere per la definizione 'È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni' è 'Levitazione Magnetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni
- Risposta: LEVITAZIONEMAGNETICA
- Lunghezza: 20 lettere
- Schema parole: 11-9
- Vocali: 10
- Consonanti: 10
- Parole: 2
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: LTOEMTA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Levitazione Magnetica? La levitazione magnetica permette ai treni di muoversi senza contatto con i binari, grazie a potenti campi magnetici. Questa tecnologia rende i viaggi più veloci e silenziosi, eliminando l'usura dei materiali e migliorando l'efficienza complessiva del trasporto su rotaia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni: risposta da 20 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "È sfruttata nella tecnologia di velocissimi treni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Levitazione Magnetica. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.