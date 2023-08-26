Occasione propizia sfruttata con malizia

SOLUZIONE: PRETESTO

Perché la soluzione è Pretesto? Un pretesto è un modo ingannevole per giustificare un'azione, spesso usato per nascondere intenzioni meno lecite. Viene sfruttato come scusa per ottenere un vantaggio o evitare responsabilità, sfruttando una falsa ragione o giustificazione. Questa strategia permette di mascherare i veri motivi, creando un'occasione favorevole per agire a proprio vantaggio senza essere scoperti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Occasione propizia sfruttata con malizia" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Occasione propizia sfruttata con malizia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Occasione propizia sfruttata con malizia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Occasione propizia sfruttata con malizia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pretesto:

P Padova R Roma E Empoli T Torino E Empoli S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Occasione propizia sfruttata con malizia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

