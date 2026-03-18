Un energia molto sfruttata

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un energia molto sfruttata' è 'Elettricità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELETTRICITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un energia molto sfruttata" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un energia molto sfruttata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Elettricità? L'elettricità rappresenta una forma di energia molto sfruttata nella vita quotidiana e nel progresso tecnologico. Essa permette il funzionamento di apparecchiature domestiche, industriali e di trasporto, oltre a facilitare le comunicazioni e l'informazione. Essendo facilmente trasportabile e convertibile in altre forme di energia, l'elettricità è diventata un elemento indispensabile per lo sviluppo delle società moderne. La sua disponibilità e gestione influenzano significativamente il benessere e l’efficienza delle attività umane.

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Un energia molto sfruttata nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Elettricità

In presenza della definizione "Un energia molto sfruttata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un energia molto sfruttata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Elettricità:

E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino R Roma I Imola C Como I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un energia molto sfruttata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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