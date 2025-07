Una tecnologia di TLC a banda larga nei cruciverba: la soluzione è Adsl

ADSL

Curiosità e Significato di Adsl

Approfondisci la parola di 4 lettere Adsl: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Adsl? L'ADSL, o Asymmetric Digital Subscriber Line, è una tecnologia di telecomunicazioni che permette di trasmettere dati ad alta velocità utilizzando le linee telefoniche tradizionali. È ideale per navigare in internet, guardare streaming e scaricare file senza interruzioni. Grazie alla sua capacità di offrire connessioni a banda larga, l'ADSL rappresenta una soluzione affidabile e diffusa per l'accesso domestico alla rete.

Come si scrive la soluzione Adsl

Se "Una tecnologia di TLC a banda larga" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

D Domodossola

S Savona

L Livorno

