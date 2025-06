L energia sfruttata in Italia fino al 1990 nei cruciverba: la soluzione è Nucleare

NUCLEARE

Perché la soluzione è Nucleare? L'energia nucleare è una forma di energia prodotta attraverso reazioni di fissione del nucleo degli atomi, principalmente l'uranio. In Italia, fino al 1990, si è sfruttata questa fonte come parte delle strategie energetiche nazionali, anche se il paese ha successivamente abbandonato l’uso del nucleare per motivi ambientali e di sicurezza. Questa scelta ha portato a un diverso approccio alle fonti di energia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Produce energia con la fissioneViene liberata con la fissioneDiagnostica e tratta le malattie con radiofarmaciÈ stato fino al 1946 la residenza del re d ItaliaIl Paese circondato dall India che fino al 1971 era il Pakistan OrientaleFino al punto in cui

