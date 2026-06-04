A Roma ospitavano mercati
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'A Roma ospitavano mercati' è 'Fori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: A Roma ospitavano mercati
- Risposta: FORI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: FRI
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Fori? A Roma antica, i Fori erano luoghi vivaci dove si svolgevano scambi e incontri tra cittadini. Questi spazi aperti erano pieni di attività commerciali, discussioni e momenti di socializzazione, diventando il cuore pulsante della vita quotidiana e del commercio nell’antica città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
A Roma ospitavano mercati: risposta da 4 lettere
Quando la definizione "A Roma ospitavano mercati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Fori. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.