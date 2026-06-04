A Roma ospitavano mercati

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'A Roma ospitavano mercati' è 'Fori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FORI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: A Roma ospitavano mercati
  • Risposta: FORI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FRI
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Fori? A Roma antica, i Fori erano luoghi vivaci dove si svolgevano scambi e incontri tra cittadini. Questi spazi aperti erano pieni di attività commerciali, discussioni e momenti di socializzazione, diventando il cuore pulsante della vita quotidiana e del commercio nell’antica città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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A Roma ospitavano mercati: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "A Roma ospitavano mercati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Fori. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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