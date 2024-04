La definizione e la soluzione di 8 lettere: Vi si ospitavano gli alienati. MANICOMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un ospedale psichiatrico (comunemente anche manicomio) è una struttura a carattere psichiatrico specializzata nella cura dei disturbi mentali. Gli ospedali psichiatrici variano ampiamente in quanto a dimensioni e a classificazione: alcuni ospedali possono essere specializzati solo nella terapia a breve termine o in quella ambulatoriale per pazienti a basso rischio; altri possono essere specializzati nella cura temporanea o permanente di pazienti in stato di ricovero che, come conseguenza di un disturbo psicologico, richiedono un'assistenza o un trattamento giornaliero, o un ambiente specializzato e controllato. In molti paesi i pazienti ...

manicomi m pl

plurale di manicomio

Sillabazione

ma | ni | cò | mi

Etimologia / Derivazione

vedi manicomio