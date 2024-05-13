Non sono altro che buchi

SOLUZIONE: FORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non sono altro che buchi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non sono altro che buchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Fori? I fori sono aperture o spazi vuoti che si creano in vari materiali, spesso per permettere il passaggio di aria, luce o altri elementi. Sono presenti in oggetti di uso quotidiano come tessuti, pareti o strumenti, contribuendo a funzioni pratiche o decorative. La loro presenza può anche indicare usura o danni, ma in molti casi sono progettati intenzionalmente. I fori sono elementi essenziali per molte applicazioni tecniche e creative.

In presenza della definizione "Non sono altro che buchi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non sono altro che buchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Fori:

F Firenze O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non sono altro che buchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

