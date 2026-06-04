Riporta i ritardi sui voli
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riporta i ritardi sui voli' è 'Tabellone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Riporta i ritardi sui voli
- Risposta: TABELLONE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TEOE
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Tabellone? Quando i voli subiscono ritardi, spesso ci si affida al tabellone per avere aggiornamenti. Questo strumento mostra in tempo reale le variazioni di orario, aiutando i passeggeri a orientarsi e a pianificare al meglio il loro tempo in aeroporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Riporta i ritardi sui voli: risposta da 9 lettere
La definizione "Riporta i ritardi sui voli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Tabellone. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.