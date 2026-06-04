Riporta i ritardi sui voli

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riporta i ritardi sui voli' è 'Tabellone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TABELLONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Riporta i ritardi sui voli
  • Risposta: TABELLONE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TEOE
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Tabellone? Quando i voli subiscono ritardi, spesso ci si affida al tabellone per avere aggiornamenti. Questo strumento mostra in tempo reale le variazioni di orario, aiutando i passeggeri a orientarsi e a pianificare al meglio il loro tempo in aeroporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Riporta i ritardi sui voli: risposta da 9 lettere

La definizione "Riporta i ritardi sui voli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Tabellone. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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