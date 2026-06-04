Riporta i ritardi sui voli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riporta i ritardi sui voli' è 'Tabellone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A B E L L O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Riporta i ritardi sui voli

Riporta i ritardi sui voli Risposta: TABELLONE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T E O E

Inizia con: T

T Finisce con: E

Perchè la soluzione è Tabellone? Quando i voli subiscono ritardi, spesso ci si affida al tabellone per avere aggiornamenti. Questo strumento mostra in tempo reale le variazioni di orario, aiutando i passeggeri a orientarsi e a pianificare al meglio il loro tempo in aeroporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Riporta i ritardi sui voli: risposta da 9 lettere

La definizione "Riporta i ritardi sui voli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Tabellone. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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