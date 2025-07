Lo tiene chi dà i numeri a Natale nei cruciverba: la soluzione è Tabellone

TABELLONE

Curiosità e Significato di Tabellone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Tabellone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tabellone? Tabellone è il grande cartellone che si usa per mostrare i risultati di giochi come il Lotto o il Totocalcio, specialmente durante il periodo natalizio. È il simbolo delle estrazioni e delle scommesse, dove vengono annunciati i numeri vincenti. In parole semplici, rappresenta la tabella con tutte le combinazioni che, a Natale, fanno sognare tanti appassionati. Un vero e proprio rito festivo italiano!

Come si scrive la soluzione Tabellone

Hai trovato la definizione "Lo tiene chi dà i numeri a Natale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

