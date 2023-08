Piano verticale dietro il canestro nel basket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piano verticale dietro il canestro nel basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TABELLONE

Significato/Curiosita : Piano verticale dietro il canestro nel basket

Vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. tabellone – ripiano destinato a un gioco tabellone – sostegno del canestro da pallacanestro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Piano verticale dietro il canestro nel basket : piano; verticale; dietro; canestro; basket; Per Lucio Battisti in una buia si respirava piano ; piano di edificio che sormonta il cornicione; Un ripiano da credenza per esporre stoviglie; L abbozzo di un piano ; Spazio su cui poter maneggiare: piano ; Sport invernale che prevede un decollo verticale ; L asta verticale su cui si issano le bandiere; Perfettamente verticale ; Un parcheggio in verticale ; Termine che definisce una nuvola in verticale ; Un legamento anteriore sito dietro la rotula; Si imitano dietro le quinte; Finimento che passa dietro le cosce dei cavalli; I terrapieni dietro alle sagome nei poligoni di tiro; dietro front rispetto a una decisione ufficiale; canestro di giunco; canestro segnato al volo; Il Messina della pallacanestro ; Il giocatore perno della pallacanestro ; Un canestro segnato al volo; Il segmento del campo da basket per il tiro libero; Una squadra bolognese di basket bianco e nera; Quella tiratrice è un ruolo del basket ; Un ruolo del basket ; Lista di giocatori di basket ;

Cerca altre Definizioni