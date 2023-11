La definizione e la soluzione di: Riporta gli arrivi e le partenze degli aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Occupavano una lunghezza totale di 4 km: fascio arrivi, fascio direzioni, fascio partenze nord e fascio partenze sud, inoltre, allacciati ai fasci principali... Tabellone – ripiano destinato a un gioco Tabellone – sostegno del canestro da pallacanestro Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

