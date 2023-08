Riporta i voli in partenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riporta i voli in partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TABELLONE

E si ferma in un campo, rompendosi in tre pezzi: nessuno riporta ferite mortali. 23 settembre – il volo qantas 1, un boeing 747, supera i confini della... Vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. tabellone – ripiano destinato a un gioco tabellone – sostegno del canestro da pallacanestro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Riporta i voli in partenza : riporta; voli; partenza; riporta tante note; Il fiume che ci riporta alla battaglia di Montaperti; riporta allo stato iniziale un sistema informatico; Sui quotidiani riporta i fatti del giorno; Quelli del Mar Morto riporta no passi biblici; Ripostigli scorrevoli ; Richiede motociclette molto maneggevoli ; La sigla dei voli Lufthansa; Miserevoli vesti; In mezzo al tavoli no; L attendono i podisti ai blocchi di partenza ; Si alzano dopo la partenza ; Si fanno prima della partenza ; partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio; Lo scarto alla partenza fra gli atleti di alcune gare;

