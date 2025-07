Popolo del sud dell India nei cruciverba: la soluzione è Tamil

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Popolo del sud dell India' è 'Tamil'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAMIL

Curiosità e Significato di Tamil

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tamil più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tamil.

Perché la soluzione è Tamil? Il termine Tamil si riferisce al popolo e alla cultura del sud dell'India, in particolare nello stato del Tamil Nadu. I Tamil sono uno dei gruppi etnici più antichi e distintivi della regione, con una lingua propria, il tamil, riconosciuta come una delle più antiche ancora parlate oggi. La loro storia e tradizione affondano le radici in millenni di civiltà, rendendo il Tamil un simbolo di identità e orgoglio culturale.

Come si scrive la soluzione Tamil

Non riesci a risolvere la definizione "Popolo del sud dell India"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

L Livorno

