MALUCCIO

Curiosità e Significato di Maluccio

Perché la soluzione è Maluccio? MALUCCIO indica un andamento appena sufficiente, che non raggiunge l'eccellenza ma si accontenta di un risultato appena accettabile. È come essere appena sotto il livello di soddisfazione, con un pizzico di insoddisfazione nascosta. Una situazione in cui si fatica a ottenere qualcosa di buono, rimanendo comunque nel limite minimo. Insomma, un giudizio di passabile, ma senza entusiasmo.

Come si scrive la soluzione Maluccio

Se "Appena sotto la sufficienza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

L Livorno

U Udine

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

