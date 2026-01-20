Stagna nel sommergibile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stagna nel sommergibile' è 'Paratia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARATIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stagna nel sommergibile" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stagna nel sommergibile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Paratia? Una paratia è una parete che divide le sezioni di un sommergibile, impedendo all'acqua di entrare in caso di danno. La sua funzione principale è garantire la sicurezza e mantenere la pressione interna stabile, impedendo all'acqua di infiltrarsi e causare danni ai compartimenti. In questo modo, il sommergibile può operare in sicurezza anche in situazioni di emergenza, proteggendo l'equipaggio e le apparecchiature interne.

La soluzione associata alla definizione "Stagna nel sommergibile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stagna nel sommergibile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Paratia:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stagna nel sommergibile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

