La patria di Sean Connery

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La patria di Sean Connery' è 'Scozia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCOZIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La patria di Sean Connery
  • Risposta: SCOZIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SOA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Scozia? Sean Connery è nato in una regione famosa per paesaggi verdi e tradizioni antiche. Questa terra ha dato al mondo un attore leggendario che ha lasciato un segno indelebile nel cinema. La cultura e le storie di questa zona sono conosciute in tutto il pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La patria di Sean Connery: risposta da 6 lettere

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