La patria di Sean Connery

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La patria di Sean Connery' è 'Scozia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C O Z I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La patria di Sean Connery

La patria di Sean Connery Risposta: SCOZIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Scozia? Sean Connery è nato in una regione famosa per paesaggi verdi e tradizioni antiche. Questa terra ha dato al mondo un attore leggendario che ha lasciato un segno indelebile nel cinema. La cultura e le storie di questa zona sono conosciute in tutto il pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La patria di Sean Connery: risposta da 6 lettere

La definizione "La patria di Sean Connery" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Scozia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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