La patria di Sean Connery
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La patria di Sean Connery
- Risposta: SCOZIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Scozia? Sean Connery è nato in una regione famosa per paesaggi verdi e tradizioni antiche. Questa terra ha dato al mondo un attore leggendario che ha lasciato un segno indelebile nel cinema. La cultura e le storie di questa zona sono conosciute in tutto il pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La patria di Sean Connery: risposta da 6 lettere
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