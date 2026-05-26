I suoi abitanti godono fama di avarizia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I suoi abitanti godono fama di avarizia' è 'Scozia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOZIA

Perchè la soluzione è Scozia? La Scozia è conosciuta tra i suoi abitanti per una certa parsimonia, che spesso viene vista come avarizia. Questa caratteristica si riflette nelle tradizioni e nei modi di fare, creando un’immagine che si tramanda nel tempo e nelle storie locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I suoi abitanti godono fama di avarizia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scozia

Per risolvere la definizione "I suoi abitanti godono fama di avarizia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scozia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I suoi abitanti godono fama di avarizia

I suoi abitanti godono fama di avarizia Risposta: SCOZIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona C Como O Otranto Z Zara I Imola A Ancona

La soluzione 'Scozia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I suoi abitanti godono fama di avarizia". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.