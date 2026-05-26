I suoi abitanti godono fama di avarizia

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I suoi abitanti godono fama di avarizia' è 'Scozia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOZIA

Perchè la soluzione è Scozia? La Scozia è conosciuta tra i suoi abitanti per una certa parsimonia, che spesso viene vista come avarizia. Questa caratteristica si riflette nelle tradizioni e nei modi di fare, creando un’immagine che si tramanda nel tempo e nelle storie locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I suoi abitanti godono fama di avarizia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scozia

Per risolvere la definizione "I suoi abitanti godono fama di avarizia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scozia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I suoi abitanti godono fama di avarizia
  • Risposta: SCOZIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
C Como
O Otranto
Z Zara
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Scozia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I suoi abitanti godono fama di avarizia". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Con abitanti: Vive tra pochi abitanti 

Con godono: Godono di tranquillità economica 

Con avarizia: Avarizia 