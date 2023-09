L ultimo film in cui Sean Connery fu James Bond - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultimo film in cui Sean Connery fu James Bond. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MAI DIRE MAI

Significato/Curiosità : L ultimo film in cui Sean Connery fu James Bond

"L'ultimo film in cui Sean Connery interpretò l'iconico personaggio di James Bond fu "Mai dire mai" del 1983. Questo film è una sorta di spin-off della serie ufficiale di James Bond ed è stato prodotto al di fuori della serie principale. La trama è una versione riveduta di "Thunderball" del 1965, che includeva Connery come protagonista. In "Mai dire mai," Connery riprende il ruolo di Bond in modo inconfondibile, dimostrando ancora una volta la sua presenza carismatica e il fascino come l'agente segreto britannico. Il film è stato un successo commerciale, anche se segnò il congedo definitivo di Sean Connery dal ruolo di James Bond, rendendo questo film un'importante pietra miliare nella storia cinematografica dell'agente segreto più famoso del mondo."

