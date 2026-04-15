Difende la patria sul mare

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Difende la patria sul mare' è 'Flotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLOTTA

Perché la soluzione è Flotta? La flotta rappresenta l'insieme delle navi militari di uno Stato, incaricate di proteggere le acque territoriali e gli interessi nazionali in ambito marittimo. Essa svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della sicurezza e della sovranità, intervenendo in operazioni di difesa, monitoraggio e supporto alle forze di terra. La presenza di una flotta ben equipaggiata e organizzata permette di garantire la difesa della patria sul mare, assicurando la tutela delle rotte commerciali e delle risorse marittime.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Difende la patria sul mare". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Difende la patria sul mare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Flotta

La definizione "Difende la patria sul mare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Difende la patria sul mare" conferma che la soluzione 'Flotta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Flotta

F Firenze L Livorno O Otranto T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Difende la patria sul mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Flotta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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